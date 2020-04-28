Петропавловск-Камчатский, , 06:23 — REGNUM Рабочие на Камчатке, прибывшие на строительство госпиталя, выложили в сеть видео, где пожаловались на угрозы расстрелом за нарушение режима обсерватора, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе материалов видеозаписи.

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На видео один из рабочих рассказал, что произошло с ним и его товарищами.

«Вот нас сюда поместили, в расположение военной части, бывшей, спрятали, изолировали. Под маски-шоу. Сейчас, сегодня, приехали военные, с ними замгубернатора. Повесили замок на забор. И сказали: если мы будем выходить на улицу, приедет Росгвардия и будет просто нас расстреливать. Сказали на полном серьёзе. То есть творится полный беспредел. Нам сказали, что нас здесь люди готовы порвать из-за того, что СМИ раздули шумиху, что якобы мы привезли сюда коронавирус. Хотя здесь изначально заболевшие были», — сказал на видео один из изолированных.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке у рабочих, прибывших для строительства военного инфекционного госпиталя, выявлен коронавирус. Это дало мощный прирост по числу зараженных — по состоянию на 27 апреля количество инфицированных выросло со 110 человек до 195. Власти Камчатки выразили опасения по поводу резкого роста заражений и ужесточили режим изоляции.