Москва, , 06:05 — REGNUM Режим самоизоляции в России, введённый в связи с распространением кооронавируса, можно ослабить после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, сегодня население находится «в режиме разобщения» два инкубационных периода, то есть около месяца.

«И нам, конечно, нужен ещё один инкубационный период, чтобы закрепить результат и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима», — сказала Попова.

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Она добавила, что к таким же выводам склоняются российские учёные, с которыми в ведомстве проводят консультации.

Ключевым условием перехода к ослаблению режима глава Роспотребнадзора назвала соблюдение гражданами карантинных правил на майские праздники.

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