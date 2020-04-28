Шанхай, Китай, , 06:04 — REGNUM В Шанхае выявлено два новых «импортных» случая заболевания COVID-19 и ни одного внутреннего случая заболевания, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Заболевание было подтверждено у двоих граждан Китая, вернувшихся из Великобритании через Международный аэропорт «Пудун» 25 апреля. Симптомы проявились у больных спустя некоторое время изоляции на карантине.

Пациенты немедленно были направлены в специальные медицинские учреждения на лечение, в то время как еще 74 человека, находившихся в тесном контакте с ими были помещены под карантин.

В Комиссии здравоохранения Шанхая сообщили о том, что в общей сложности 305 «импортных» случаев было выявлено в городе за все время эпидемии. Из них 55 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах города, еще один находится в критическом состоянии.

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