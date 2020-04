Санта-Моника, США, , 06:02 — REGNUM Разработчики популярной постапокалиптической игры The Last of Us Part II назвали её новую дату выхода в продажу. Об этом 27 апреля сообщил блог Playstation.

Согласно опубликованной информации релиз второй части The Last of Us состоится 19 июня 2020 года. Студия Naughty Dog дала понять, что разработчикам удалось завершить создание игры в ситуации, когда всю работу пришлось делать удалённо из-за карантина, введённого в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный в России видеоблогер Илья «Maddyson» Давыдов предложил запретить продажи игры в России после того, как в сеть «утекла» информация о сюжете. Она дала понять, что в The Last of Us Part II будет присутствовать пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

