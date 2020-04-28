Сеул, , 05:50 — REGNUM Новых 14 случаев заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 выявили в Южной Корее за 27 апреля, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным, общее количество подтвержденных заражений коронавирусом с начала пандемии составило 10 752. Также увеличилось число жертв болезней, вызванных SARS-CoV-2, до 244 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля власти Южной Кореи начали рассматривать вопрос открытия общеобразовательных школ. Точная дата открытия образовательных учреждений станет известна в начале мая. В первую очередь в республике намерены открыть средние и старшие школы.

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