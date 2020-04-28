Бергамо, Италия, , 05:46 — REGNUM Военнослужащие из России и Италии провели дезинфекцию в домах престарелых в трех городах провинции Брешиа в итальянской области Ломбардия — Оспиталетто, Андро и Каприоло, 28 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Общее количество объектов, в которых российские специалисты провели работы достигло 91. Деятельностью военных из РФ было охвачено более 83 населенных пунктов Ломбардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля власти трех итальянских регионов — Пьемонта, Апулиия и Фриули — Венеция-Джулии — попросили направить к ним российских военных для борьбы с коронавирусом.

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