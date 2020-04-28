Пекин, , 05:45 — REGNUM За минувшие сутки в Китае коронавирус был выявлен ещё у шести человек, но общее число заболевших уменьшилось до 648 человек, примерно на 10%. Об этом 27 апреля сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Три выявленных случая из шести являются ввозными. Всего в Китае зарегистрированы 1 639 заболевших, прибывших с коронавирусной инфекцией из-за границы. Выздоровели из их числа 1 087 человек.

Случаи бессимптомного протекания болезни в Китае регистрируются отдельно. За последние сутки в КНР выявлено 40 таких случаев, под наблюдением остаются 997 человека.

Отметим, по состоянию на 28 апреля в Китае выздоровели 93,6% заразившихся коронавирусной инфекцией, включая 81 выздоровевшего за прошедшие сутки. Общее число заболевших в КНР превысило 82,8 тысяч, умерли 4 633 человека.

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