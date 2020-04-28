Магадан, Магаданская область, , 05:40 — REGNUM В Магадане в детской инфекционной больнице открыли инфекционный госпиталь на 40 мест для заражённых коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Губернатор Сергей Носов оценил готовность госпиталя к приёму больных.

По словам главного врача детской больницы Сергея Тимофеева, в госпиталь на месяц заезжает 34 человека: врачи инфекционисты, реаниматологи и медицинские сёстры. Их всех обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты. Жить сотрудники будут в подготовленных кабинетах.

«То, что нам удалось так быстро подготовить госпиталь к работе — в большей степени заслуга губернатора», — сказал Сергей Тимофеев, поблагодарив персонал за оперативность и самоотдачу.

Начальник инфекционного госпиталя Денис Сахнов добавил, что отделение реанимации оснащено аппаратами ИВЛ, мобильным аппаратом УЗИ и рентгеном. В ближайшее время в госпиталь доставят 15 пациентов с лабораторно подтверждённым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин распорядился развернуть в регионах 95 тыс. коек для лечения заражённых коронавирусом.

27 апреля в Магадане зарегистрировано две смерти от от COVID-19.