Мехико, , 05:32 — REGNUM Минздрав Мексики подтвердил 862 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за прошедшие сутки. Об этом сообщил директор управления эпидемиологии страны Хосе Луис Аломия в ходе пресс-конференции.

«Нет данных, говорящих о снижении интенсивности эпидемии», — отметил он.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике достигло 15 529. Также выросло и число умерших от осложнений COVID-19 на 83 человека и достигло 1434.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля министр госслужбы Мексики Ирма Сандоваль заразилась новым коронавирусом. Сейчас она находится на карантине под присмотром медиков, однако продолжает исполнять свои должностные обязанности.

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