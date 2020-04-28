Аккра, , 05:27 — REGNUM Ухудшение ситуации с распространением нового коронавируса может спровоцировать резкий рост количества голодающих в Западной Африке до 50 млн человек, заявила координатор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), курирующая данный регион, Кумба Соу, 27 апреля сообщается на сайте FAO.

Соу рассказала, что в настоящее время в Западной Африке голодает примерно 11 млн человек. Она считает, что пандемия может вызвать рост цен на продовольствие, что приведет к еще большему его дефициту. Координатор отметила, что FAO собирается оказывать помощь фермерам, страдающим от последствий пандемии, обеспечивать жителям региона социальную защиту. Кроме того, в организации планируют контролировать бесперебойную работу рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что мир может столкнуться с массовым голодом на фоне пандемии коронавируса, если не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: почти 30 странам из-за пандемии угрожает голод