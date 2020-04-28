Тюмень, , 05:24 — REGNUM В Тюмени 400 медиков, ежедневно контактирующих с больными COVID-19, поселили в гостиницы. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике распространения коронавируса.

Во время борьбы с коронавирусом данные медицинские работники будут проживать в пяти крупных отелях города. Это делается для безопасности окружающих.

До больницы и обратно 400 медиков будут передвигаются на спецтранспорте. Гостиницы, в которые заселились сотрудники медучреждений, работающие с «ковидными», не будут принимать постояльцев.