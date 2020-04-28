Пекин, , 05:21 — REGNUM В Пекинском госпитале «Сяотаншань», который ранее использовался для карантина пациентов с SARS, не осталось больных новой коронавирусной инфекцией, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Госпиталь расположен в северном пригороде Пекина. Он был специальным образом переоборудован для приема пациентов с новым коронавирусом и запущен в работу 16 марта. Там проводился скрининг и лечение пациентов с легкой и обычной формой течения COVID-19.

Вспышка SARS или тяжёлого острого респираторного синдрома произошла на материковой части Китая в 2003 году. Для сдерживания инфекции в Пекине был построен временный госпиталь «Сяотаншань», который позднее вновь послужил для борьбы с новой коронавиурсной инфекцией.