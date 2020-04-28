Ухань, Китай, , 05:13 — REGNUM В китайской провинции Хубэй не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Центральная китайская провинция Хубэй ранее являлась эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае в течение нескольких месяцев. До сих пор остается самой пострадавшей среди всех провинций Китая.

На днях стало известно, что последний в регионе пациент, переболевший COVID-19, покинул госпиталь столицы провинции города Ухань. Теперь провинция «чиста» от коронавируса.

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