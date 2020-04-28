Благовещенск, , 05:33 — REGNUM Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году. Соответствующее поручение о выделении средств на эти цели дал президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами российских регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ориентировочная продолжительность ремонта аварийного моста составит от 20 до 30 дней, предварительная стоимость 20 млн рублей.

«Заключен госконтракт на строительство нового моста через Зею. Работы планируются на 2021−2024 годы, стоимость проекта 19, 8 млрд рублей. Просим рассмотреть возможность переноса сроков начала строительства моста на 2020 год», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Президент дал соответствующее поручение Министерству финансов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье введён режим ЧС из-за выявления дефекта моста через Зею.