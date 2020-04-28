Анадырь, , 05:30 — REGNUM На Чукотке официально подтверждено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Большая часть заболевших — в посёлке Угольные Копи, один — в Эгвекиноте. Все они контактировали с ранее выявленными пациентами, пишет ИА «Чукотка».

"В Угольных Копях жители активно ходят друг к другу в гости и это даёт нам такую картину. Шесть человек находятся в специализированном медучреждении, остальные проходят лечение амбулаторно на дому — у них бессимптомное течение. Ежедневно специалисты делают более 150 тестов. В первую очередь отрабатываем пациентов с пневмонией и ОРВИ, затем идут контактные лица по заболевшим и прибывшие из-за пределов округа — мы берём анализы у всех прилетевших пассажиров», — сказал руководитель Роспотребнадзора Чукотки Антон Семенихин.

На 28 апреля — один человек на Чукотке полностью излечился. Тестирование прошли 1 564 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме зарегистрированы два летальных исхода от COVID-19.