Сан-Сальвадор, , 05:02 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле разрешил полицейским и военным открывать огонь на поражении при борьбе с бандитизмом в стране, сообщает агентство Reuters.

На соответствующую меру власти Сальвадора решились в связи с активизацией организованной преступности в стране и возросшим числом убийств. В частности, 26 апреля в стране было убито 29 человек.

«Полиция и вооруженные силы должны в первую очередь заботиться о безопасности своих жизней, своих товарищей и честных граждан. Разрешено открывать огонь на поражение в случаях самообороны или защиты жизни сальвадорцев», — заявил Букеле.