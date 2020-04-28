Харбин, Китай, , 04:56 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая сообщили еще о трех новых случаях заболевания COVID-19 и не выявлено ни одного нового «импортного» случая, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Также в регионе выявлен один новый бессимптомный случай заболевания COVID-19. Всего же, в Хэйлунцзяне на текущий момент известно о 533 местных случаев заболевания опасной инфекцией, а также 386 «импортных», то есть у приезжих их-за рубежа граждан Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено всего шесть новых случаев заболевания COVID-19, еще 81 человек покинул больницы региона по выздоровлению.

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