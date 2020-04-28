Пекин, , 04:51 — REGNUM Всего 81 пациент, переболевший COVID-19, был выписан из госпиталей Китая по выздоровлению, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 77 555 человек уже переболели опасной инфекцией за все время эпидемии в Китае. В настоящее время в стране подтверждено 82 836 случаев заболевания COVID-19, включая 4633 случая гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие сутки подтверждено шесть новых случаев заболевания COVID-19, из которых три оказались привнесенными из-за рубежа.

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