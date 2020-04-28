Пекин, , 04:45 — REGNUM На материковой части Китая выявлено еще три новых «импортных» случая заболевания COVID-19, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 1639 прибывших из-за рубежа заболевших COVID-19 подтверждено в Китае, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из этого числа, 1087 человек были выписаны из госпиталей страны по выздоровлению и еще 552 человека продолжают получать медицинскую помощь. Из них 21 человек находится в тяжелом состоянии.

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