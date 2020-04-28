Мехико, , 04:45 — REGNUM Министр государственной службы Мексики Ирма Сандоваль заразилась новым коронавирусом, 27 апреля сообщается на сайте ее ведомства.

При этом она, находясь на карантине под присмотром медиков, продолжит исполнять свои обязанности. Отмечается, что до получения результатов теста министр приняла участие во встрече, на которой присутствовали главы нескольких мексиканских министерств

Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 26 апреля в Мексике подтверждено 14 667 случаев инфицирования коронавирусом.

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