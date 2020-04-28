Пекин, , 04:40 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Из них три заболевших — прибыли за-за рубежа. Остальные три — случаи внутренней передачи, они зафиксированы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Еще один случай подозрения на заболевания имеется в Шанхае у приезжего из-за рубежа. Смертей за прошедшие сутки от опасной инфекции выявлено не было.