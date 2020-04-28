Владивосток, , 04:50 — REGNUM Почти 104,4 млн рублей направлено из бюджета Приморья на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего дополнительную поддержку получили около семи тысяч человек.

«В апреле вместе с пенсией по 20 тысяч рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей, участники боевых действий на Даманском получили по 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Выплаты ветеранам идут и по линии Пенсионного фонда России. Указ об этом 7 февраля подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты ко Дню Победы получили ветераны, проживающие в Хабаровском крае.