Благовещенск, , 04:46 — REGNUM В Приамурье сформирован резервный фонд на случай необходимости ликвидации последствий паводка. Об этом рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов во время селекторного совещания с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас также ситуация находится под контролем, всё идёт в соответствии с графиком, реки вскрываются своевременно, водохранилища гидрооэлектростанций способны саккумулировать весь весенний паводок. При этом подчеркиваю, что обычно у нас проблемы по паводку наступают в июле-августе, поэтому мы к этой ситуации готовимся», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в этом году резервный фонд значительно больше, чем в прошлом, когда на область обрушился сильнейший паводок.

«Сформирован резервный фонд правительства Амурской области, в этом году он составит 400 миллионов рублей. Для сравнения в прошлом году это было 120 миллионов рублей. Кроме того, у нас ещё на 355 миллионов рублей создан резерв материальных ресурсов, это тоже больше, чем в прошлом году», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о паводковой ситуации в Тюменской области сообщил президенту России глава региона.