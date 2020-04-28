Пекин, , 04:04 — REGNUM Китай продолжает прилагать все усилия для выявления «нулевого пациента» COVID-19, что является достаточно сложной научной задачей, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Крайне сложно выявить «нулевого пациента», поскольку это требует от нас анализа огромного массива очень объемных и сложных данных, при том, что ранние случаи заражения могут и вовсе быть бессимптомными, сообщил эксперт Китайского центра контролю и профилактики инфекционных заболеваний Лю Пэйпэй.

Эксперт из департамента инфекционных заболеваний Первого госпиталя Пекинского университета Ван Гуйцян заявил, что отслеживание «нулевого пациента» при всем при том, несет огромную значимость для выявления источника вируса, что поможет в дальнейшем профилактировать будущие эпидемии.

Глава Института Медицинской биологии при Китайской академии медицинских наук Цзинь Ци заявил, что «нулевой пациент» до сих пор не был выявлен и для пандемии гриппа 1918 года, СПИДа и даже после вспышки гриппа H1N1 в 2009 году. Тем не менее, это мультидисциплинарная задача, требующая работы огромного числа медиков и ученых.