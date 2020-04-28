Каир, , 04:03 — REGNUM Чрезвычайное положение в Египте будет действовать еще три месяца из-за опасности распространения нового коронавируса. Решение об этом принял египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, 28 апреля передает государственный телеканал ERTU1.

Кроме того, в решении президента подчеркивается, что силовые ведомства в этот период должны усилить работу для противодействия терроризму. После указа ас-Сиси премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил о продлении на три месяца комендантского часа в ряде районов Синайского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Египте по случаю священного месяца Рамадана было решено сократить комендантский час, который действует в вечернее и ночное время.

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