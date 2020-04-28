Ханчжоу, Китай, , 03:57 — REGNUM В китайском городе Ханчжоу на востоке Китая был избран новый мэр, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Лю Синь стал новым мэром столицы провинции Чжэцзян на востоке Китайской Народной Республики городе Ханчжоу. Его избрание состоялось на пятой сессии муниципального законодательного органа Собрания народных представителей города Ханчжоу 13-го созыва.

Напомним, что в начале февраля в провинции Чжэцзя прошла череда отставок высокопоставленных чиновников на фоне некачественного выполнения задачи по сдерживанию эпидемии нового коронавируса.

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