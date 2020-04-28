Якутск, , 03:54 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 27 апреля принял участие в видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе совещания он доложил главе государства об основных проблемах в предотвращении паводков и лесных пожаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Николаев отметил, что с появлением в республике мобильного пункта приёма-передачи спутниковой информации Роскосмоса стало известно, что 27 апреля паводок в Якутии начался.

«В районе Витима, в районе Пеледуя мы уже сегодня видим активные подвижки и начало ледохода на Лене, на 10 с лишним дней раньше обычного. Ситуация напряженная, но оперативные группы развёрнуты, все на местах. Уверен, что совместно с МЧС мы справимся», — доложил глава Якутии Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, на особом контроле находится обстановка на реке Лене, где почти ежегодно в результате прохождения ледохода отмечается рекордно высокий подъём уровня воды — до 10 метров. Голова ледохода подойдёт к Ленску в начале мая, сказал Владимиру Путину министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.