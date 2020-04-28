Веллингтон, , 03:33 — REGNUM Жители Новой Зеландии массово пошли в заведения общественного питания, продающие фаст-фуд на вынос, для покупки бургеров, картофеля фри и кофе после ослабления режима карантина в стране, сообщает агентство Reuters.

«Сложно объяснить, насколько это вкусно», — заявил юрист Кристофер Бишоп, выложивший фото со стаканчиком кофе.

Агентство отмечает, что к кафе McDonalds выстроилась целая очередь из автомобилей — желающих заполучить бургеры оказалось очень много. При этом очередь начала выстраиваться еще рано утром.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о полной остановке эпидемии коронавирусной инфекции в стране. По ее словам, ситуация сейчас полностью находится под контролем властей.

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