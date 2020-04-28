Якутск, , 03:26 — REGNUM Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе видеоконференции о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в регионах страны. Особенное внимание было уделено Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путин: восстановление дорог в Приамурье завязло в процедурах

«На особом контроле находится обстановка на реке Лене, где почти ежегодно в результате прохождения ледохода отмечается рекордно высокий подъём уровня воды — до 10 метров. Мы считаем, что голова ледохода подойдёт к Ленску где‑то в начале мая. Нами построены модели развития обстановки, в том числе и с наихудшими сценариями», — сказал Евгений Зиничев.

По его словам, уже проведены подготовительные работы по возведению водозащитных дамб, принят комплекс превентивных мероприятий, что должно обеспечить высокую безопасность объектов экономики и инфраструктуры республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Владимир Путин провёл совещание по ситуации с пожарами и паводками с участием губернаторов регионов.