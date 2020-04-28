Петропавловск-Камчатский, , 03:49 — REGNUM Для строящегося на Камчатке многофункционального медицинского центра министерства обороны самолётами военно-транспортной авиации доставили первые комплекты медицинского оборудования. Об этом 28 апреля сообщает пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ.

На объекте, расположенном на территории военно-морского госпиталя, завершается монтаж межкомнатных перегородок, оконных и дверных модулей, осуществляется прокладка электропроводки и систем жизнеобеспечения. В ближайшее время в подготовленных помещениях начнётся монтаж специального и медицинского оборудования.

«Оборудование доставлено самолетами военно-транспортной авиации. К монтажу уже подготовлена модульная система для проведения и дистанционной передачи ЭКГ и другое высокотехнологичное медицинское оборудование», — говорится в сообщении.

Для камчатского центра самолётами в ближайшие дни доставят ещё более 20 комплексов медицинской аппаратуры, включая рентгеновские цифровые и ультразвуковые комплексы, автоматические гематологические анализаторы и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что до 30 апреля будет завершено строительство семи центров в Волгограде, Смоленске, Одинцово, Подольске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске. Остальные аналогичные объекты планируется завершить до 15 мая.

Читайте также: Шойгу доложил Путину о ходе работ по созданию 16 новых медицинских центров

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны России сдаст шесть медицинских центров до конца недели