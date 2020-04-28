Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Ситуация, которая сложилась из-за коронавируса в США, продолжает улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп 27 апреля на встрече с журналистами.

Трамп отметил, что, количество случаев инфицирования коронавирусом в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане уменьшается. Кроме того, по его словам, ситуация в других проблемных местах тоже приходит в норму.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что продлит режим самоизоляции после 15 мая в нескольких районах региона.

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