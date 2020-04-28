Лондон, , 01:37 — REGNUM 360 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались за сутки в больницах Великобритании, заявил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок на пресс-конференции.

По его данным, с начала пандемии в больницах Соединенного Королевства от осложнений COVID-19 умерли 21 092 человека. Тем не менее, в Великобритании ожидают постепенного снижения роста зараженных и умерших от болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране пока рано отменять ограничения для бизнеса и жителей. Он подчеркнул, что не готов идти на высокие жертвы среди населения ради экономики.

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