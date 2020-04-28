Даллас, США, , 01:25 — REGNUM Строгий домашний карантин, введенный для жителей американского штата Техас, будет отменен после 30 апреля, сообщил губернатор региона Грег Эбботт в ходе пресс-конференции.

По словам Эбботта, ограничительные меры дали эффект и пора восстановить работу организаций, но при условии соблюдения безопасности. Решено снять запрет на работу магазинов, торговых центров, ресторанов, кинотеатров, библиотек и музеев. Спортзалы, парикмахерские и салоны красоты по-прежнему останутся закрытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистического сайта Worldometers за 27 апреля, в США число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило один миллион.

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