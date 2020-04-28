Бразилиа, , 00:48 — REGNUM 66 501 случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано в Бразилии, 27 апреля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Почти половина из них приходится на юго-восточную часть страны, в том числе штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс.

За сутки в стране выявлено 4613 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 338 летальных исходов среди больных с COVID-19. Общее число погибших от осложнений при данном заболевании составило 4543.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля правительство Бразилии приступило к подготовке мер по снятию ограничений в экономики стране, введенных из-за распространения коронавируса.

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