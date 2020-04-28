Москва, , 00:45 — REGNUM Ввести вместо обязательного государственного личного страхования (ОГЛС) прямые выплаты сотрудникам силовых ведомств предложила Счётная палата России. Об этом 27 апреля говорится в материалах ведомства.

Целесообразность изменения системы рекомендовано пересмотреть правительству России по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на страхование за 2017−2019 годы.

В отчете ведомства говорится, что сумма страховых премий в указанный период превысила сумму страховых выплат на 12,9 млрд рублей (или в 1,46 раза). При этом деньги выделялись из бюджета.

«Поэтому другие механизмы защиты интересов застрахованных лиц <…> могут быть более эффективными, чем оплата услуг страховых организаций», — заключили в Счётной палате.

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