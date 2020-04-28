Скопье, , 07:53 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 27 апреля провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegtrafi Maqedoni, политики обсудили последние события в регионе, причем особое внимание было уделено ситуации в Косово, а также ситуацию с коронавирусом.

Президент Пендаровски от лица граждан Северной Македонии выразил соболезнования США в связи с гибелью 50 тысяч американских граждан, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, и выразил солидарность американскому народу. Также Пендаровски поблагодарил США за помощь, оказываемую его стране в период пандемии.

На данный момент США предоставили 1,2 миллиона долларов помощи, что в десятки раз меньше, чем помощь, оказанная Македонии ЕС.