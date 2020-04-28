Париж, , 00:29 — REGNUM План поэтапного выхода из режима самоизоляции представит премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 апреля в Национальном собрании (нижней палате парламента), пишет газета Le Figaro.

В связи с действующим карантином в обсуждении документа примут участие не более 75 из 577 депутатов, после чего планируется провести голосование.

На первом этапе, к 11 мая, правительство Франции намерено прекратить действие ряда особых мер, например, разрешит проводить занятия в школах в небольших группах. Кроме того, возобновить работу смогут некоторые предприятия, при этом для сотрудников предполагается ввести поочередный график. Одновременно будет расширена работа метрополитена.

«Стратегия выхода из режима самоизоляции еще в стадии разработки, и вдаваться во все детали рано», — объяснил источник в правительстве.

Напомним, жесткий карантин во Франции был введен 17 марта. Сегодня плавный выход из режима самоизоляции обсуждается и в других европейских странах: Италии, Испании, Бельгии.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции разрешили продавать тканевые маски в аптеках