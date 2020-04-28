Скопье, , 07:29 — REGNUM С 28 апреля в Северной Македонии начнут применять плазму выздоровевших для лечения COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче в сообщении для СМИ.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также для лечения заболевших будет применяться озонотерапия, однако, как подчеркнул Филипче, её применение в ряде случаев невозможно. Новые способы лечения будут вводиться в клинике «8 октября» в Скопье.

В Северной Македонии выявлено 1399 случаев заражения коронавирусом. Победу над вирусом одержали уже 553 пациента.