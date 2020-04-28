Доха, , 00:21 — REGNUM Новых 957 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили в Катаре за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба катарского минздрава.

«Еще 54 человека выздоровели, тем самым общее количество выздоровевших выросло до 1066, число погибших остается прежним — 10 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых пациентов большинство — вывезенные на родину граждане Катара, которые находились на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля минздрав Катара заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране приближается к своему пику и скоро выйдет на плато. Тем не менее, ежедневно число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 растет.

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