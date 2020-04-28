Скопье, , 07:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 27 апреля сообщило о том, что за последние сутки в стране было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране выявлено 1399 случаев заражения.

За 27 апреля ещё 53 пациента были признаны излечившимися от Covid-19. Всего победу над заболеванием одержали 533 македонца.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 65 человек. Четверо из них — за последние сутки.

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