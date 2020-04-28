Цхинвал, , 00:05 — REGNUM Указ об использовании старого названия столицы Южной Осетии города Цхинвала подписал президент республики Анатолий Бибило. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба главы государства.

Старое название столицы Южной Осетии — Сталинир — будет использоваться во время мероприятий, связанных с памятными датами Великой Отечественной войны. В частности, город будет называться Сталинир 9 мая и 22 июня.

Также министерствам и столичной администрации дано поручение провести ряд мероприятий, направленных на популяризацию старого названия города.

Напомним, город Цхинвал носил имя Сталинир в период с 1934 по 1961 годы. После этого до 1991 года город назывался Цхинвали, а с 1991 года — Цхинвал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении наименования «город Сталино» городу Донецку, столице Донецкой Народной Республики.

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