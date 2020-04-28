Москва, , 00:04 — REGNUM Количество госпитализаций в больницы Москвы с диагнозом «пневмония» за минувшую неделю возросло на 70%. Об этом 27 апреля сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По словам раковой говорить о снижении заболеваемости в Москве пока рано — рост числа госпитализаций с пневмонией за неделю составил 70%.

«Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу», — сказала Ракова.

Всего в больницах Москвы более 20 тысяч коек заняты приемом пациентов с коронавирусом. Также в городе действуют 47 центров компьютерной томографии для приема пациентов с COVID-19.

Напомним, что в Москве всех больных с пневмонией считают как потенциально зараженных коронавирусом в виду того, что тесты на коронавирус дают некоторый процент ошибки.