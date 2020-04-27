Москва, , 23:55 — REGNUM Выпуск нормативного акта, обязывающего аптеки всегда иметь в продаже медицинские либо гигиенические маски не исключил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Евтухов пояснил, что у населения есть спрос на подобную продукцию именно в профильной торговой сети, а не в других торговых точках. При этом, по словам Евтухова, аптечные сети неохотно закупают медицинские маски. Он призвал региональные власти поработать с представителями аптек и убедить их продавать маски именно через них.

По словам Евтухова, масок в настоящее время производится и завозится в Россию в достаточном количестве, но при этом владельцы аптечных сетей очень неохотно берут их на реализацию. Евтухов предположил, что это может быть связано с низкой доходностью от продажи масок по сравнению с лекарствами.

Замминистра Минпромторга отметил, что, возможно, придётся пойти на крайнюю меру и обязать аптечные сети в обязательном порядке иметь для реализации медицинские либо гигиенические маски.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обращении парламентариев к Минздраву и Роспотребнадзору с прошением о разрешении продавать в аптеках немедицинские гигиенические маски.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав просят разрешить продавать в аптеках гигиенические маски