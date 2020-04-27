Москва, , 23:46 — REGNUM Авиарейс для вывоза российских граждан из Узбекистана запланирован на среду, 29 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязь России.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа вылет рейса SDM4602 Ташкент — Москва запланирован на 29 апреля, 2:45 по местному времени», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на борту смогут попасть только жители Москвы и Подмосковья, а также Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Для регистрации на рейс необходимо заполнить соответствующую анкету на портале государственных услуг, на основании этих заявок будут формироваться списки пассажиров.