Веллингтон, , 23:37 — REGNUM О победе над коронавирусом и полной остановке эпидемии заявили власти Новой Зеландии. Об этом 27 апреля сообщает новостной портал Futurism.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пояснила, что в настоящее время удалось полностью остановить распространение заболевания в стране. Она отметила, что пока ещё в Новой Зеландии регистрируют отдельные случаи заражения коронавирусом, но ситуация полностью находится под контролем властей.

Как уточнила Ардерн, победа над коронавирусом не означает, что в стране совсем нет заболевших COVID-19, это означает, что благодаря предпринятым жёстким карантинным мерам, правительству удалось избежать худшего сценария в борьбе с инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о постепенном ослаблении режима самоизоляции, принятого в связи с угрозой распространения коронавируса в Новой Зеландии.

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