Москва, , 23:24 — REGNUM Предварительный график авиарейсов для вывоза на родину граждан России, застрявших за рубежом в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, анонсировала Росавиация. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, граждане России будут в ближайшее время вывезены на родину из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая. На 28 апреля запланирован авиарейс «Аэрофлота» из Тель-Авива в Москву, а на 29 апреля назначен авиарейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву.

На 30 апреля назначены сразу четыре вывозных авиарейса из Камрани во Владивосток и из Душанбе в Новосибирск, а также из Душанбе в Сургут и Екатеринбург. В планах на 30 апреля стоит сложный вывозной авиарейс из Мале и Коломбо в Санкт-Петербург и Москву.

Также Минкомсвязь объявила в своём Telegram-канале еще о двух рейсах, первый запланирован на 28 апреля, это рейс № AFL103 Нью-Йорк — Москва, а 29 апреля состоится второй авиарейс № SDM4602 Ташкент — Москва.

Окончательное решение о выполнении авиарейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства РФ, гражданам РФ рекомендуется уточнять график авиарейсов.

Напомним, регулярное международное авиасообщение в России было прекращено в конце марта текущего года в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время выполняются только вывозные авиарейсы для граждан РФ, оставшихся за рубежом. Вывозные авиарейсы осуществляются по региональному принципу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вылете на родину из Бали самолёта с 78 уральскими туристами.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт с 78 уральскими туристами вылетел из Бали в Россию