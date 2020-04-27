Лиссабон, , 23:23 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Португалии достигло 24 027, сообщили 27 апреля в португальском минздраве.

Новых случаев инфицирования выявлено в стране за сутки (26 апреля) 163, летальных исходов — 25, излечившихся — 28.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Португалии достигло 928, поправившихся уже 1357.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Португалии до 2 мая действует режим ЧП. Власти страны выделили €25 млн на поддержку бизнеса в условиях экономического кризиса.

Читайте подробнее: В Португалии выделят 25 млн евро на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Читайте ранее в этом сюжете: В Португалии выявлено около 23 тыс. заражённых коронавирусом