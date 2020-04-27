Мурманск, , 23:20 — REGNUM За сутки в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции выросло до 1056.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 60 новых случаев заражения выявлено на стройплощадке в Белокаменке, число зараженных там уже достигло 867. Четыре случая выявлено в Кировско-Апатитской агломерации, по одному — в Мурманске, Снежногорске и Североморске.

Добавим, что в Мурманской области 86 пациентов, у которых был подтержден новый коронавирус, уже выздоровели и выписаны из больницы, 966 человек находятся на лечении, четыре пациента умерли.

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