Баку, 27 апреля 2020, 23:06 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане достигло 1678, сообщили 27 апреля в азербайджанском правительстве.
За сутки заболели, по официальным данным, 33 человека, излечились 23. Число скончавшихся среди пациентов с COVID-19 достигло в Азербайджане 22, поправились 1162 жителя страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане с 27 апреля начали отменять некоторые введённые из-за пандемии ограничения. В частности, возобновили работу многие торговые точки.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Азербайджана решили ослабить карантинные меры