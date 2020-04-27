Архангельск, , 22:57 — REGNUM В Архангельской области вводится режим полной самоизоляции в стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«В течение месяца нам удавалось не допустить распространения коронавирусной инфекции в стационарах наших учреждений, но с учетом тревожной эпидемиологической ситуации на территории региона мы приняли непростое решение закрыть их на карантин с сегодняшнего дня. Мы понимаем, что работникам будет непросто в течение двух недель работать в режиме полной изоляции, поэтому предусмотрели премиальные выплаты», — сказала министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

С 27 апреля до особого распоряжения в режиме полного карантина начали работать Маймаксанский и Ширшинский психоневрологические интернаты, Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, стационар Приморского комплексного центра социального обслуживания. С 28 апреля в режим полной самоизоляции уйдет Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, с 29 апреля — Вычегодское и Котласское стационарные отделения Туровецкого психоневрологического интерната, а также Североонежское и Савинское стационарные отделения Плесецкого комплексного центра социального обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Архангельской области коронавирус был подтвержден у 181 человека. 30 человек уже выздоровели, один скончался.