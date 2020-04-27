Архангельск, 27 апреля 2020, 22:57 — REGNUM В Архангельской области вводится режим полной самоизоляции в стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
С 27 апреля до особого распоряжения в режиме полного карантина начали работать Маймаксанский и Ширшинский психоневрологические интернаты, Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, стационар Приморского комплексного центра социального обслуживания. С 28 апреля в режим полной самоизоляции уйдет Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, с 29 апреля — Вычегодское и Котласское стационарные отделения Туровецкого психоневрологического интерната, а также Североонежское и Савинское стационарные отделения Плесецкого комплексного центра социального обслуживания.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Архангельской области коронавирус был подтвержден у 181 человека. 30 человек уже выздоровели, один скончался.